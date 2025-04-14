بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة باهتمام كبير، حادثة الاعتداء على أحد طلبة مدرسة الملك طلال الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عجلون، والذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات إثر تعرضه للاعتداء من قبل أحد المعلمين في المدرسة.



وأوعز الدكتور محافظة لمدير التربية والتعليم بزيارة الطالب والاطمئنان على صحته وسلامته، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة الاعتداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق .



وأكدت الوزارة رفضها للعنف بجميع أشكاله ضد الطلبة، مؤكدة ضرورة استخدام الأساليب التربوية الإرشادية والتوجيهية والتعليمية في التعامل مع الطلبة .



كما أكدت حرصها على تفعيل دور المرشدين التربويين في معالجة السلوكات الخاطئة عند الطلبة دون اللجوء للعنف مهما كانت الأسباب، وعدم تهاونها مع أي اعتداء على الطلبة وبأي شكل من الأشكال، فيما باشرت لجنة التحقيق عملها.

وكان موقع الوكيل الاخباري نشر خبرا حول تعرض الطالب في الصف الثامن سعد زيد مقدادي الى اعتداء من قبل معلم اثناء تواجده في مدرسة الملك طلال بقضاء عرجان في عجلون .

ووفق عائلة الطالب لموقع الوكيل الاخباري ان الحادثة وقعت يوم امس الاحد بعد ملاسنة بين الطالب والمعلم حتى تطور الامر بضربه من قبل المعلم بواسطة كرسي حديدي .

وبحسب العائلة ان الطالب تعرض لكسر في عضلة العين والانف وبحاجة على عملية عاجلة في شبكية العين .

واشارت العائلة ان مدير التربية بعجلون قام بزيارة الطالب في المستشفى ووعد بمتابعة الامر ، كما تم توقيف المعلم اسبوعاً ، وحولت الشكوى الى القضاء .







