شرطة دبي تعقد "ملتقى الكلاب البوليسية" الجمعة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انعقاد ملتقى الكلاب البوليسية الدولي الأول، في الفترة الممتدة بين 18 و20 من أبريل الجاري، في نادي ضباط شرطة دبي، بالشراكة مع بورينا برو بلان، العلامة التجارية الشهيرة لتغذية الحيوانات الأليفة من نستله، ليكون واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم تربية الكلاب وتدريبها وكيفية العناية بها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي ((نعمل في القيادة العامة لشرطة دبي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية الرامية لتعزيز التعاون والعلاقات الدولية، خاصة في القطاع الأمني والشرطي، والذي يتطلب بناء شبكة دولية من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن والسلامة.

وقال المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ((تُعتبر الكلاب البوليسية إحدى الركائز الأساسية في عمل شرطة دبي، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن والسلامة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في عمليات البحث والإنقاذ. إن الكلاب تتميز بقدرات فريدة تجعلها شريكاً لا غنى عنه في تنفيذ المهام الأمنية المعقدة وبلاغات الإنقاذ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.

قال ريان كسرواني، المدير التنفيذي للأعمال في نستله ((بورينا)) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((نؤمن في بورينا بأهمية العلاقة الوثيقة بين الأفراد وحيواناتهم الأليفة، ولذلك يسرنا التعاون مع شرطة دبي في هذه الفعالية المميزة من خلال علامتنا التجارية ((بورينا برو بلان)) لتغذية الحيوانات الأليفة المُعدّة علميًا. ندعو العائلات ومحبي الحيوانات الأليفة وأصحابها للانضمام إلينا في تجربة شيّقة تجمع بين التعليم والترفيه)).

سيشهد الملتقى مشاركة أكثر عارضين محليين ودوليين من جهات متخصصة في تربية الكلاب والاعتناء بها، كما سيجمع الملتقى جهات رئيسية من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز تدريبية، وأندية تربية الكلاب، ومراكز الرفاهية، ومنظمات أخرى ذات صلة، وصولاً إلى رفع الوعي بأهمية تدريب الكلاب في القطاعات الأمنية والصحية وأنماط الحياة العامة.

منافسات وجوائز

وسيتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات المميزة، أبرزها، عروض اللياقة، والتي تُمكن كل من يقتني كلباً أن يشارك بتقديم عروض لكلبه وإبراز لياقته وقدراته البدنية، وسيقدم فرصة للجماهير للفوز بأفضل مدرب، وأفضل زي للكلاب، وأفضل عرض، وأفضل مصفف، وأفضل متعامل مع الكلاب، وأجمل كلب.

ويمنح الملتقى للجمهور فرصة استقاء معلومات من خبراء ومتخصصين في مجال تربية الكلاب والاعتناء بها، وذلك من خلال ورش عمل ومحاضرات ويحرص على تقديم فعاليات وعروض حية للجماهير الحاضرة، فيقدم عروضاً لكيفية تحضير وجبات غذائية للكلاب، وعروض أزياء للكلاب، وأخرى للرسم على الوجوه، وعروضاً ترفيهية.