محمد بن راشد: دبي التي نريد ترسم ابتسامة على وجوه الجميع

MENAFN - Al-Bayan) ">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حسابه في منصة ((إكس))، أمس، تحية لكل شخص أو موظف يكون سبباً في إسعاد المراجعين أو المسافرين، ويتعامل معهم بإنسانية وخلق حسن، من خلال تفانيه في عمله وواجباته الوظيفية، مشدداً سموه على أنه يريد لدبي عبر جميع موظفيها أن ترسم الابتسامة وتدخل الفرحة إلى قلب كل مراجع أو مسافر أو زائر.

ونشر سموه في حسابه مقطع فيديو لإعلامية تروي تفاصيل لحظة وداع استثنائية جمعت بين زوجها ووالدته في مطار دبي قبيل عودتها إلى بلدها، حيث تحول هذا الوداع إلى لحظات إنسانية لا تنسى، نتيجة تصرف أخلاقي ونبيل لمأمور جوازات مثّل بلده خير تمثيل، وكان بحق صورة مشرفة ومشرقة لما ينبغي أن يكون عليه الموظف الذي يعمل في المنافذ المختلفة للدولة وللإمارة.

وعلق سموه على الفيديو بالقول: ((تحية لمن يرسم ابتسامة، أو يدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر))، مضيفاً سموه: ((هذه دبي التي نريد)).

وفيما روته الإعلامية حول الموقف الذي حصل مع زوجها ووالدته، ومأمور الجوازات الوكيل عبدالله البلوشي في مطار دبي، فإن والدة زوجها أنهت إجراءات سفرها للعودة إلى وطنها، وكانت تُدفع على كرسي متحرك باتجاه بوابة الصعود إلى الطائرة، بينما كان ابنها يلوح لها بيده مودعاً إياها، والدموع تغالب عينيه، ولم يكن مأمور الجوازات عبدالله البلوشي مجرد شاهد على المشهد، بل تأثر به إلى حد التدخل الإنساني.

وأضافت أن البلوشي بادر بسؤال زوجها عن المرأة التي ودعها، ومدة بقائها في الدولة، ليجيبه الزوج باستغراب أنها والدته، وأنها أقامت مدة شهر إلا يومين، فسأله البلوشي عن سبب المغادرة المبكرة، ليجيبه الزوج بأن والدته مضطرة للعودة بسبب ارتباطها بمواعيد علاجية في موطنها.

في تلك اللحظة، طلب البلوشي من الابن أن يرافقه ليلحقا بأمه، ولما وصلا إليها، استوقفها البلوشي، وراح يسألها بأدب الابن المتحدث مع أمه، ويمازحها قائلاً لها: ((من زعلك يا أمي؟ هل قصرنا معك في شيء؟))، ثم طلب منها العودة سريعاً في زيارة قادمة، وأوصاها بالدعاء له، ليترك بعدها المجال مجدداً لابنها كي يودعها ويحتضنها مرة أخرى، في لحظة إنسانية جسدت أسمى معاني الرحمة والاحترام الذي يميز تعامل موظفي الدولة مع ضيوفها.

وبعد سرد هذا الموقف، ختمت الزوجة حديثها بسؤال: ((هل توجد دولة أخرى في العالم يتعامل فيها المسؤولون بهذه الإنسانية؟)).

إشادة كريمة

وفي هذا السياق، قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: ((أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إشادته الكريمة بموظفينا الذين يزرعون الابتسامة على وجوه الناس، ويجسّدون بأفعالهم معنى الخدمة الحقيقية للإنسان)).

وأشار إلى أن ما قام به الوكيل عبدالله البلوشي في المنافذ الجوية ليس موقفاً فردياً، بل هو انعكاس لثقافة مؤسسية متجذّرة في إقامة دبي، ((ثقافة نغرسها يومياً في موظفينا، تقوم على التفاعل الإنساني والرحمة قبل الإجراءات، وعلى تحويل لحظات التوتر إلى طمأنينة وثقة)).

وأوضح أن هذه الروح لم تأتِ من فراغ، بل ثمرة توجيهات مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ((الذي علّمنا أن خدمة الإنسان هي الغاية الأسمى، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي شكلت منظومة متكاملة من المتابعة والتحفيز لنصل اليوم إلى ما نراه من عطاء)).

رؤية وثقافة

وأكد المري: ((نحن اليوم في إقامة دبي لا نمارس العمل كروتين، بل كرسالة. لقد وصلنا إلى مستوى النخبة، ومن الواجب أن يرقى الجميع إلى مستوى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في رؤيتها وإنسانيتها. وأنا فخور بكافة الموظفين في جميع منافذ تقديم الخدمة، فهم سفراؤنا الحقيقيون، وما يحققونه من أثر لا يأتي من فراغ، بل من رؤية، وثقافة، ونهج رسخه قادتنا فينا جميعاً)).

شكر وامتنان

من جانبه، عبّر الوكيل عبدالله البلوشي عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما تفضل به سموه من كلمات تبعث على الفخر والاعتزاز، واعتبرها وسام فخر وحافزاً لمواصلة العطاء في خدمة الإنسان.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى الفريق محمد المري، المدير العام، واللواء عبيد بن سرور، نائب المدير العام، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، وكافة القيادات في إقامة دبي، على دعمهم المستمر وترسيخهم لثقافة الخدمة الإنسانية الراقية التي تتجلى في تفاصيل العمل كافة.

وأوضح البلوشي أن ما حدث في ذلك الموقف الإنساني لا يُعد جهداً فردياً بقدر ما هو انعكاس للقيم المؤسسية الراسخة التي يعمل بها جميع موظفي الإدارة.

نهج إنساني

وقال البلوشي: ((لاحظت على إحدى المسافرات علامات التوتر والحزن، وبهدف التخفيف عنها، بادرتها بالابتسامة، ثم تبين أنها تودّع ابنها، فطلبت من الزملاء السماح لابنها بالدخول لتوديع والدته مرة ثانية، وحرصت على طمأنتها، ودعوتها للعودة إلى دبي بعد انتهاء فترة علاجها)).

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المواقف، رغم بساطتها الظاهرة، تُعبّر عن نهج إنساني أصيل استقته الكوادر من القيادة الرشيدة، حيث يُقدَّم الإنسان أولاً، وتصبح الرحمة والابتسامة جزءاً لا يتجزأ من أداء الواجب.