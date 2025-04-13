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المنامة تتوشح بلون فريق ماكلارين احتفالا بفوز الفريق بالمركز الأول في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان

المنامة تتوشح بلون فريق ماكلارين احتفالا بفوز الفريق بالمركز الأول في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان

2025-04-13 08:13:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ازدانت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬بلون‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬واسع‭ ‬وتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬عالمية‭ ‬متميزة‭.‬

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