المنامة تتوشح بلون فريق ماكلارين احتفالا بفوز الفريق بالمركز الأول في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
المنامة تتوشح بلون فريق ماكلارين احتفالا بفوز الفريق بالمركز الأول في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ازدانت عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في العاصمة المنامة بلون فريق ماكلارين بمناسبة فوز الفريق بالمركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لعام 2025، الذي أُقيم على حلبة البحرين الدولية وسط حضور جماهيري واسع وتغطية إعلامية عالمية متميزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية