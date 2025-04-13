الصين تقترح إنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن السفير الصيني في موسكو تشانغ هانهوي عن استعداد الصين للتعاون مع جميع الشركاء لإنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي.

وقال السفير في مقال له، نشرته وكالة "تاس" الروسية، فجر الاثنين، إن "الصين بصفتها دولة مسؤولة متمسكة بصياغة تجمع ذي وحدة المصير للبشرية، وتشارك بشكل فعال في الإدارة العالمية للذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن "بناء على مبادئ المناقشة والبناء والاستخدام المشتركة، الصين مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء في إنشاء نظام عالمي فعال لإدارة الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي "باعتباره المحرك الرئيسي للثورة العلمية والتقنية والتحول الصناعي، يوفر إمكانيات غير مسبوقة لتطور البشرية".

واعتبر أنه مع ذلك يطرح الذكاء الاصطناعي "مهاما صعبة تتطلب حلولا مشتركة بشأن الإدارة العالمية وصياغة القواعد الدولية وضمان الوصول المتكافئ إلى قدرات الذكاء الاصطناعي".