القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
ونقلت شبكة CNN عن الشرطة قولها: "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما في إطار التحقيق بحرق منزل حاكم بنسلفانيا".
وفي مؤتمر صحفي الأحد، كشف مفوض شرطة الولاية، العقيد كريستوفر باريس، أن المشتبه به هو كودي بالمر من مدينة هاريسبرغ، وقد يواجه تهما تشمل "محاولة قتل والإرهاب والحرق العمد مع ظروف مشددة والاعتداء على مجموعة بأعذار مشددة".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرغ للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات، وقد تم إخماد الحريق بنجاح.
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