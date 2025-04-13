القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية الأحد، نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة الأمريكية أوقفت رجلا يشتبه في تورطه بحرق مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.

ونقلت شبكة CNN عن الشرطة قولها: "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما في إطار التحقيق بحرق منزل حاكم بنسلفانيا".

وفي مؤتمر صحفي الأحد، كشف مفوض شرطة الولاية، العقيد كريستوفر باريس، أن المشتبه به هو كودي بالمر من مدينة هاريسبرغ، وقد يواجه تهما تشمل "محاولة قتل والإرهاب والحرق العمد مع ظروف مشددة والاعتداء على مجموعة بأعذار مشددة".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرغ للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات، وقد تم إخماد الحريق بنجاح.