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السودان.. الدعم السريع تعلن سيطرتها على مخيم زمزم في دارفور

السودان.. الدعم السريع تعلن سيطرتها على مخيم زمزم في دارفور

2025-04-13 08:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع السودانية الأحد سيطرتها على مخيم كبير للنازحين في شمال دارفور، بعد هجوم استمر أربعة أيام، أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.

وبحسب وكالة "رويترز" تركز القتال حول مخيم "زمزم" الذي يؤوي إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور نحو 700 ألف نازح جراء الحرب في السودان. وأفادت منظمات إغاثة بأن الهجوم دمر ملاجئ وأسواقا ومرافق للرعاية الصحية.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، "قامت قواتنا بنشر وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور بعد تمكنها من تحرير مخيم زمزم بشكل كامل".

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