  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عبدالله بن حمد: تضافر جهود أبناء البحرين المخلصين

عبدالله بن حمد: تضافر جهود أبناء البحرين المخلصين

2025-04-13 08:06:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬رفع‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2025،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬عكس‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والواجهة‭ ‬الحضارية‭ ‬والسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بالنجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬وحضور‭ ‬كبير‭ ‬ومتميز،‭ ‬إذ‭ ‬يؤكد‭ ‬جدارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية‭ ‬بتضافر‭ ‬جهود‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2025،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

كلمات دالة

MENAFN13042025000055011008ID1109425071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث