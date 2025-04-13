عبدالله بن حمد: تضافر جهود أبناء البحرين المخلصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬عكس‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والواجهة‭ ‬الحضارية‭ ‬والسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بالنجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬وحضور‭ ‬كبير‭ ‬ومتميز،‭ ‬إذ‭ ‬يؤكد‭ ‬جدارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية‭ ‬بتضافر‭ ‬جهود‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2025،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

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