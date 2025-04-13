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عيسى بن سلمان: إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الوطنية

عيسى بن سلمان: إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الوطنية

2025-04-13 08:06:54
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬رفع‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يُشكّل‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬بترسيخ‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لجلالته،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2025،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

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