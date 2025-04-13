عيسى بن سلمان: إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لجلالته،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2025،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

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