عيسى بن سلمان: إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الوطنية

عيسى بن سلمان: إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الوطنية
كما أعرب سموه في البرقية عن تهانيه لجلالته، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان، في حلبة البحرين الدولية، لأول مرة منذ بدء استضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا وان في عام 2004.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق الفورمولا وان، جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2025، وفوز فريق ماكلارين بالمركز الأول.كلمات دالة
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