وزير الديوان الملكي: نجاح باهر
وأعرب في البرقية عن خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بالنجاح اللافت الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم هذا الحدث العالمي، والذي تزامن مع فوز فريق مكلارين بالمركز الأول للمرة الأولى منذ بدء استضافة المملكة لسباقات الفورمولا واحد في عام 2004.
وأثنى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على ما بذله سموه من جهود متميزة في الإعداد والتنظيم، مؤكداً أن ما تحقق من نجاح باهر يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها البحرين على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية، وهو ثمرة من ثمار الدعم والتوجيهات المستمرة لسموه، وفريق البحرين.
وأكد أن هذه النجاحات المتوالية تأتي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، ويوفقه لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين.كلمات دالة
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