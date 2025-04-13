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وزير الديوان الملكي: نجاح باهر

وزير الديوان الملكي: نجاح باهر

2025-04-13 08:06:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬لتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭.‬

وأعرب‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالنجاح‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬الدعم‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬لسموه،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬المتوالية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ويوفقه‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

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