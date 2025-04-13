الملك يتلقى برقية تهنئة من عيسى بن علي

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الملك يتلقى برقية تهنئة من عيسى بن علي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رفع فيها إلى مقام جلالته خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في إقامة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2025، وفوز فريق ماكلارين بالمركز الأول. كلمات دالة
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