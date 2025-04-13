..ويتلقيان التهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء

..ويتلقيان التهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق الفورمولا وان، جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2025، وفوز فريق ماكلارين بالمركز الأول.كلمات دالة
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