رئيس مجلس النواب يشيد بالاستثمار في المجال الرياضي

رئيس مجلس النواب يشيد بالاستثمار في المجال الرياضي
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الإنجاز الرياضي الدولي هو ثمرة الرعاية الملكية السامية للقطاع الرياضي، ودعم واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود فريق البحرين، ويُضاف إلى الإنجازات الدولية التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كما تقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، مشيدًا بالجهود المتواصلة في الاستثمار في المجال الرياضي، ودعم الاقتصاد الوطني في كافة المسارات والمجالات.كلمات دالة
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