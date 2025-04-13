رئيس مجلس النواب يشيد بالاستثمار في المجال الرياضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجهود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬ويُضاف‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتهنئة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬والمجالات‭.‬

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