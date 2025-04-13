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رئيس مجلس النواب يشيد بالاستثمار في المجال الرياضي

رئيس مجلس النواب يشيد بالاستثمار في المجال الرياضي

2025-04-13 08:06:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجهود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬ويُضاف‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتهنئة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬والمجالات‭.‬

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