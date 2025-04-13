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الأميرة سبيكة: نجاح الفورمولا وان تعزيز لمكانة البحرين

الأميرة سبيكة: نجاح الفورمولا وان تعزيز لمكانة البحرين

2025-04-13 08:06:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭.‬

كما‭ ‬هنأت‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬في‭ ‬إنجازٍ‭ ‬كبير‭ ‬يتوج‭ ‬جهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رحلة‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭.‬

وأكدت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحصده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وتحولها‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬العالمية‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬إنما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والنظرة‭ ‬الثاقبة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬رؤيته‭ ‬السامية‭.‬

وأعربت‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬والتميز‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭.‬

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