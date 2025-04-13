الأميرة سبيكة: نجاح الفورمولا وان تعزيز لمكانة البحرين

الأميرة سبيكة: نجاح الفورمولا وان تعزيز لمكانة البحرين
كما هنأت قرينة ملك البلاد المعظم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان في حلبة البحرين الدولية، لأول مرة منذ بدء استضافة مملكة البحرين سباقات الفورمولا وان في عام 2004، في إنجازٍ كبير يتوج جهود سموه في دعم رحلة هذا الفريق نحو منصات التتويج.
وأكدت صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم أن ما تحصده مملكة البحرين من نجاحات اليوم على صعيد سباقات الفورمولا وان وتحولها إلى أبرز المحطات العالمية لاستضافة هذا السباق إنما يعبر عن الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في مختلف المجالات للوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين وفق رؤيته السامية.
وأعربت سموها عن بالغ الفخر والاعتزاز بمناسبة النجاح الكبير والتميز غير المسبوق الذي شهده سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لعام 2025، مشيدةً بالجهود الطيبة والعمل الدؤوب الذي أسهم من خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كل ما من شأنه نجاح هذا الحدث الذي عزز من مكانة مملكة البحرين على الخارطة العالمية لسباقات السيارات.كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية