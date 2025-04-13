الصين تقترح إنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي

الصين تقترح إنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي
خبرني - أعلن السفير الصيني في موسكو تشانغ هانهوي عن استعداد الصين للتعاون مع جميع الشركاء لإنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي.
وقال السفير في مقال له، نشرته وكالة "تاس" الروسية، فجر الاثنين، إن "الصين بصفتها دولة مسؤولة متمسكة بصياغة تجمع ذي وحدة المصير للبشرية، وتشارك بشكل فعال في الإدارة العالمية للذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن "بناء على مبادئ المناقشة والبناء والاستخدام المشتركة، الصين مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء في إنشاء نظام عالمي فعال لإدارة الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي "باعتباره المحرك الرئيسي للثورة العلمية والتقنية والتحول الصناعي، يوفر إمكانيات غير مسبوقة لتطور البشرية".
واعتبر أنه مع ذلك يطرح الذكاء الاصطناعي "مهاما صعبة تتطلب حلولا مشتركة بشأن الإدارة العالمية وصياغة القواعد الدولية وضمان الوصول المتكافئ إلى قدرات الذكاء الاصطناعي".
ولفت إلى أن "في الظروف الراهنة، عندما تسعى بعض الدول إلى تسييس تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها كسلاح واحتكارها، يكون الخيار بين التعاون والمجابهة، بين الانفتاح والانعزال، بين المنفعة المتبادلة ولعبة محصلتها صفر، حاسما بالنسبة لمصير البشرية بأكملها".
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