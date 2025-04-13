حادث غامض في مصر.. العثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم بالجيزة

حادث غامض في مصر.. العثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم بالجيزة
خبرني - تجري أجهزة الأمن المصرية تحريات موسعة لكشف غموض واقعة العثور على جثث 3 أطفال في قرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.
وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم في قرية المتانيا بمركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع 3 صغار.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثث عدم وجود إصابات ظاهرية بهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتم نقل جثث الأطفال الثلاثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العياط، وعملت الأجهزة الأمنية على الاستماع لأقوال والديهم، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق.
وذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية، أن اثنين من الأطفال توأم يبلغان من العمر 4 سنوات وأن شقيقهما الثالث أصغر منهما، وأن والديهم من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" وسبق أن توفى لهم 3 أطفال ولدان وفتاة.
وأضاف شهود العيان أن حالة من الصدمة والحزن أصابت أفراد الأسرة بالإضافة إلى أهالي القرية التي شهدت الواقعة، بسبب الغموض الذي أحاط بوفاة الأطفال حيث تم اكتشاف وفاتهم في أثناء محاولة والدتهم إيقاظهم من النوم بغرفتهم.
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