حادث غامض في مصر.. العثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم بالجيزة

خبرني - تجري أجهزة الأمن المصرية تحريات موسعة لكشف غموض واقعة العثور على جثث 3 أطفال في قرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثث 3 أطفال داخل مسكنهم في قرية المتانيا بمركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع 3 صغار.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثث عدم وجود إصابات ظاهرية بهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتم نقل جثث الأطفال الثلاثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العياط، وعملت الأجهزة الأمنية على الاستماع لأقوال والديهم، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق.

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية، أن اثنين من الأطفال توأم يبلغان من العمر 4 سنوات وأن شقيقهما الثالث أصغر منهما، وأن والديهم من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" وسبق أن توفى لهم 3 أطفال ولدان وفتاة.

وأضاف شهود العيان أن حالة من الصدمة والحزن أصابت أفراد الأسرة بالإضافة إلى أهالي القرية التي شهدت الواقعة، بسبب الغموض الذي أحاط بوفاة الأطفال حيث تم اكتشاف وفاتهم في أثناء محاولة والدتهم إيقاظهم من النوم بغرفتهم.