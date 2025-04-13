فضيحة في بريطانيا بعد شكوى من الدعاية للمثليين في مدرسة أطفال

فضيحة في بريطانيا بعد شكوى من الدعاية للمثليين في مدرسة أطفال
خبرني - ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن مقيمة بريطانية منعت من الحضور إلى مدرسة ابنتها بعد ان اشتكت عبر الإنترنت من قيام موظفي المدرسة بإخبار الأطفال الصغار عن هوية المتحولين جنسيا.
وأكدت الصحيفة أنها علمت بمنع الأم من الذهاب إلى المدرسة التي تدرس فيها ابنتها التي تبلغ من العمر 11 عاما، بعد أن انتقدت معلمي المدرسة عبر الإنترنت "لتأكيدهم على الهوية الجنسية للأطفال المتحولين جنسيا الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 أعوام". بعد ذلك صدرت لها أوامر بالابتعاد عن المدرسة، ثم أخبروها بعد 8 أشهر أن بإمكانها الحضور إلى المدرسة إذا وافقت على عدم نشر أي شيء "سلبي" عن المدرسة على شبكة الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح مسؤولو المدرسة، أنه يمكن رفع الحظر المفروض على المرأة عن حضور الفعاليات في المدرسة "إذا أبلغت الإدارة مسبقا بنيتها حضور الفعاليات" حتى "يشعر الموظفون بأنهم مستعدون"، حسب الصحيفة البريطانية.
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