فضيحة في بريطانيا بعد شكوى من الدعاية للمثليين في مدرسة أطفال

خبرني - ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن مقيمة بريطانية منعت من الحضور إلى مدرسة ابنتها بعد ان اشتكت عبر الإنترنت من قيام موظفي المدرسة بإخبار الأطفال الصغار عن هوية المتحولين جنسيا.

وأكدت الصحيفة أنها علمت بمنع الأم من الذهاب إلى المدرسة التي تدرس فيها ابنتها التي تبلغ من العمر 11 عاما، بعد أن انتقدت معلمي المدرسة عبر الإنترنت "لتأكيدهم على الهوية الجنسية للأطفال المتحولين جنسيا الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 أعوام". بعد ذلك صدرت لها أوامر بالابتعاد عن المدرسة، ثم أخبروها بعد 8 أشهر أن بإمكانها الحضور إلى المدرسة إذا وافقت على عدم نشر أي شيء "سلبي" عن المدرسة على شبكة الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح مسؤولو المدرسة، أنه يمكن رفع الحظر المفروض على المرأة عن حضور الفعاليات في المدرسة "إذا أبلغت الإدارة مسبقا بنيتها حضور الفعاليات" حتى "يشعر الموظفون بأنهم مستعدون"، حسب الصحيفة البريطانية.