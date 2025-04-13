فنان مصري شهير يقع ضحية الذكاء الاصطناعي ويحذر جمهوره

خبرني - حذر الفنان المصري الشهير حمادة هلال جمهوره من انتشار إعلان مزيف يستخدم صورته وصوته بطريقة احترافية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، ويروّج للعبة إلكترونية مشبوهة.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو من إعلان اللعبة المعدل بالذكاء الاصطناعي، عبر خاصية "ستوري" لحسابه الشخصي على ""إنستغرام": معلقا: "نصب واحتيال حسبي الله ونعم الوكيل".

وبدا حمادة هلال في الفيديو المزيف والمفبرك عبر الذكاء الاصطناعي، وكأنه يخاطب جمهوره بصوته وصورته الحقيقية، يدعوهم إلى تحميل لعبة هاتفية والدفع مقابل اللعب، مع وعد بالحصول على أرباح يومية يمكن سحبها من أي بنك، حتى أن نبرة الصوت وتعابير الوجه كانت متقنة إلى حد كبير، ما جعل كثيرين يظنون أن الإعلان حقيقي بالفعل.