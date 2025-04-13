فنان مصري شهير يقع ضحية الذكاء الاصطناعي ويحذر جمهوره
خبرني - حذر الفنان المصري الشهير حمادة هلال جمهوره من انتشار إعلان مزيف يستخدم صورته وصوته بطريقة احترافية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، ويروّج للعبة إلكترونية مشبوهة.
ونشر حمادة هلال مقطع فيديو من إعلان اللعبة المعدل بالذكاء الاصطناعي، عبر خاصية "ستوري" لحسابه الشخصي على ""إنستغرام": معلقا: "نصب واحتيال حسبي الله ونعم الوكيل".
وبدا حمادة هلال في الفيديو المزيف والمفبرك عبر الذكاء الاصطناعي، وكأنه يخاطب جمهوره بصوته وصورته الحقيقية، يدعوهم إلى تحميل لعبة هاتفية والدفع مقابل اللعب، مع وعد بالحصول على أرباح يومية يمكن سحبها من أي بنك، حتى أن نبرة الصوت وتعابير الوجه كانت متقنة إلى حد كبير، ما جعل كثيرين يظنون أن الإعلان حقيقي بالفعل.
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