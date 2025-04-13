عرافة تعيد الشائعات.. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا؟

عرافة تعيد الشائعات.. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا؟
خبرني - عادت شائعات الانفصال بين أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو لتتصدر عناوين وسائل الإعلام مؤخرا.
وجاءت أبرز هذه الشائعات من العرافة الشهيرة موني فيدينتي، التي زعمت أن ميسي سينفصل عن أنتونيلا في عام 2025، مرجعة السبب إلى ما وصفته بسلوك ميسي "المغازل".
وحسب موقع "كتالونيا دياري"، ادعت قارئة التاروت الشهيرة في تصريح مثير للجدل أن أنتونيلا قالت لها في حديث خاص: "لم أعد أتحمل، الحب انتهى. سأخذ الـ200 مليون يورو وأعيش حياتي".
غير أن تلك الشائعات لم تستند إلى أي دليل ملموس، ولا يوجد أي تأكيد رسمي من الطرفين، سواء من قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي أو أنتونيلا نفسها.
فضلا عن ذلك، راجت مؤخرًا شائعة أخرى عن حمل أنتونيلا، وأنها تنتظر مولودًا جديدًا، ربما فتاة.
لكن زوجة ميسي نفت ذلك الأمر في مقابلة مع الإعلامي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو، مؤكدة أن الأنباء حول حملها تتكرر منذ 3 سنوات ولا أساس لها من الصحة.
جدير بالذكر أن ميسي وأنتونيلا يحرصان دائمًا على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وهو ما يُغذي التكهنات حول علاقتهما.
كما تؤكد مصادر مقربة من العائلة أن العلاقة بين الطرفين لا تزال مستقرة، وأن الثنائي يخططان لتوسيع عائلتهما في المستقبل.
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