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عرافة تعيد الشائعات.. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا؟

عرافة تعيد الشائعات.. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا؟

2025-04-13 07:21:00
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - عادت شائعات الانفصال بين أسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو لتتصدر عناوين وسائل الإعلام مؤخرا.

وجاءت أبرز هذه الشائعات من العرافة الشهيرة موني فيدينتي، التي زعمت أن ميسي سينفصل عن أنتونيلا في عام 2025، مرجعة السبب إلى ما وصفته بسلوك ميسي "المغازل".

وحسب موقع "كتالونيا دياري"، ادعت قارئة التاروت الشهيرة في تصريح مثير للجدل أن أنتونيلا قالت لها في حديث خاص: "لم أعد أتحمل، الحب انتهى. سأخذ الـ200 مليون يورو وأعيش حياتي".

غير أن تلك الشائعات لم تستند إلى أي دليل ملموس، ولا يوجد أي تأكيد رسمي من الطرفين، سواء من قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي أو أنتونيلا نفسها.

فضلا عن ذلك، راجت مؤخرًا شائعة أخرى عن حمل أنتونيلا، وأنها تنتظر مولودًا جديدًا، ربما فتاة.

لكن زوجة ميسي نفت ذلك الأمر في مقابلة مع الإعلامي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو، مؤكدة أن الأنباء حول حملها تتكرر منذ 3 سنوات ولا أساس لها من الصحة.

جدير بالذكر أن ميسي وأنتونيلا يحرصان دائمًا على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وهو ما يُغذي التكهنات حول علاقتهما.

كما تؤكد مصادر مقربة من العائلة أن العلاقة بين الطرفين لا تزال مستقرة، وأن الثنائي يخططان لتوسيع عائلتهما في المستقبل.

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