ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في الهاشمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية ورشة تدريبية متخصصة حول آليات تحقيق معايير الاعتماد الدولي "كيب" الخاصة ببرنامج إعداد المعلمين والبرامج التربوية المختلفة.



وتناولت الورشة آليات تحقيق معايير الاعتماد الدولي وفقا للمعايير الأساسية في "كيب"، وتشمل المحتوى والمعرفة التربوية (التعليمية)، والشراكات والخبرة المدرسية الميدانية، وقبول الطلبة ودعمهم وتطويرهم، وأثر البرنامج على الخريجين وأصحاب العلاقة والمجتمع، فضلا عن ضمان الجودة المستدامة والتحسين المستمر.



وركزت الورشة على ضرورة تكامل المعايير العالمية مع المتطلبات المحلية لضمان إعداد معلمين يمتلكون الكفايات اللازمة لممارسة التدريس وفق أحدث المنهجيات التربوية.