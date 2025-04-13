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مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

2025-04-13 10:11:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفاء بيوم العلم الأردني، جددت مديرية الأمن العام غلاف صفحاتها الرسمية وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.


وجددت المديرية صورة الغلاف المثبتة على غلاف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والتي تقارب 25 صفحة رسمية للتشكيلات والوحدات المختلفة على جميع المنصات.


وتضمن الغلاف الجديد صورة تبرز العلم الأردني مع عبارة "علمنا عال".


وعلقت المديرية على الصورة الجديدة: "قصة للمجد وعنوان للإباء، دمت يا علم بلادي راية تعانق السماء".

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