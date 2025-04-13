مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها
وجددت المديرية صورة الغلاف المثبتة على غلاف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والتي تقارب 25 صفحة رسمية للتشكيلات والوحدات المختلفة على جميع المنصات.
وتضمن الغلاف الجديد صورة تبرز العلم الأردني مع عبارة "علمنا عال".
وعلقت المديرية على الصورة الجديدة: "قصة للمجد وعنوان للإباء، دمت يا علم بلادي راية تعانق السماء".
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