الإقراض الزراعي: اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين

الإقراض الزراعي: اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين
وأضاف أن الاتفاقية التي تهدف إلى دعم وتطوير الزراعة المقاومة لتحديات التغير المناخي بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار، تسعى إلى تعزيز منعة وصمود المزارعين من خلال دعمهم بممارسات زراعية حديثة تراعي التنمية الزراعية المستدامة، وتستهدف بشكل خاص الأنشطة الزراعية الذكية مائيا والموفرة للمياه، إضافة إلى الزراعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، مثل زراعة الزعفران ومشاريع التعبئة والتغليف.
وأشار الدوجان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الاتفاقية تشمل تمويل نوعين من المشاريع: مشاريع الأفراد بقروض تصل إلى 10 آلاف دينار، ومشاريع الشركات الزراعية المتوسطة بقروض تصل إلى 70 ألف دينار دون فوائد، حيث يتحمل برنامج الأغذية العالمي كلفة الفوائد.
وأوضح أن هذه المشاريع ستكون موجهة لمحافظات المفرق وجرش والبلقاء، بما يضمن توجيه الدعم للمناطق الأكثر حاجة والأعلى تأثرا بالتغير المناخي.
وأكد الدوجان أن هذا التعاون سيسهم في تحفيز التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الذكية وتخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين، بما يحقق استدامة الموارد ويعزز الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية المحلية، ومواجهة تبعات التغير المناخي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية