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الإقراض الزراعي: اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين

الإقراض الزراعي: اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين

2025-04-13 10:11:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، إن اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي التي وافق عليها مجلس الوزراء، تشكل خطوة نوعية في دعم صغار وكبار المزارعين لمواجهة تحديات التغير المناخي عبر تمويل مشاريع تعتمد ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإنتاج.


وأضاف أن الاتفاقية التي تهدف إلى دعم وتطوير الزراعة المقاومة لتحديات التغير المناخي بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار، تسعى إلى تعزيز منعة وصمود المزارعين من خلال دعمهم بممارسات زراعية حديثة تراعي التنمية الزراعية المستدامة، وتستهدف بشكل خاص الأنشطة الزراعية الذكية مائيا والموفرة للمياه، إضافة إلى الزراعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، مثل زراعة الزعفران ومشاريع التعبئة والتغليف.


وأشار الدوجان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الاتفاقية تشمل تمويل نوعين من المشاريع: مشاريع الأفراد بقروض تصل إلى 10 آلاف دينار، ومشاريع الشركات الزراعية المتوسطة بقروض تصل إلى 70 ألف دينار دون فوائد، حيث يتحمل برنامج الأغذية العالمي كلفة الفوائد.


وأوضح أن هذه المشاريع ستكون موجهة لمحافظات المفرق وجرش والبلقاء، بما يضمن توجيه الدعم للمناطق الأكثر حاجة والأعلى تأثرا بالتغير المناخي.


وأكد الدوجان أن هذا التعاون سيسهم في تحفيز التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الذكية وتخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين، بما يحقق استدامة الموارد ويعزز الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية المحلية، ومواجهة تبعات التغير المناخي.

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