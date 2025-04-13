ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في آل البيت

ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في آل البيت
وأشار مندوب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العلاونة، الذي افتتح الندوة، إلى أن مثل هذه الندوات تأتي في إطار السعي المتواصل من الجامعة لتعزيز البحث العلمي وترسيخ ثقافة الابتكار في مجالات المعرفة، مؤكدا أن الجامعة، وإيمانا منها بأهمية مواكبة الثورة الرقمية والعلمية، تحرص على تشجيع الأطر البحثية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المعاصرة.
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