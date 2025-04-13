  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في آل البيت

ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في آل البيت

2025-04-13 10:11:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت كلية علوم الأرض في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان: "استخدام الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض والبيئة"، بمشاركة عدد من الباحثين من الأردن ومصر.


وأشار مندوب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العلاونة، الذي افتتح الندوة، إلى أن مثل هذه الندوات تأتي في إطار السعي المتواصل من الجامعة لتعزيز البحث العلمي وترسيخ ثقافة الابتكار في مجالات المعرفة، مؤكدا أن الجامعة، وإيمانا منها بأهمية مواكبة الثورة الرقمية والعلمية، تحرص على تشجيع الأطر البحثية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المعاصرة.

MENAFN13042025000208011052ID1109424252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث