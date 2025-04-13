ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في آل البيت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت كلية علوم الأرض في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان: "استخدام الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض والبيئة"، بمشاركة عدد من الباحثين من الأردن ومصر.



وأشار مندوب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العلاونة، الذي افتتح الندوة، إلى أن مثل هذه الندوات تأتي في إطار السعي المتواصل من الجامعة لتعزيز البحث العلمي وترسيخ ثقافة الابتكار في مجالات المعرفة، مؤكدا أن الجامعة، وإيمانا منها بأهمية مواكبة الثورة الرقمية والعلمية، تحرص على تشجيع الأطر البحثية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المعاصرة.