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الديوان الملكي يعزي الخوالدة

الديوان الملكي يعزي الخوالدة

2025-04-13 10:11:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الخوالدة بوفاة الحاج عبدالحليم هلال الخوالدة والد اللواء المتقاعد هلال الخوالدة.


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخوالدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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