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الاقتصاد النيابية: مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

الاقتصاد النيابية: مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

2025-04-13 10:11:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، قانونٌ عصريٌّ وتقدميٌّ، ويعالج الكثير من المشكلات والتحديات، خاصة في طريقة احتساب الضريبة باعتماده البيانات بدلاً من لجان التخمين، ما يحقق العدالة والوضوح.


وأضاف النائب أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة.


وأشار إلى أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.

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