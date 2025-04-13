الاقتصاد النيابية: مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

الاقتصاد النيابية: مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
وأضاف النائب أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.
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