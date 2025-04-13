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الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

2025-04-13 10:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره بجهاز الأمن العام، واعتزازه بجهود منتسبيه في الحفاظ على أمن الوطن ودعم سيادة القانون.


جاء ذلك خلال لقاء جلالته بمدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وعدد من مديري الإدارات والقادة في المديرية، وذلك بمقر النادي الجديد لضباط الأمن العام بمنطقة غمدان، الذي افتتحه جلالة الملك، الأحد.


واستمع جلالة الملك، خلال اللقاء، إلى إيجازات عن عمل إدارات ووحدات الأمن العام وخططها للتطوير والتحديث.


وأكد جلالته أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام من خلال خطط متكاملة لجميع المديريات والدوائر.


بدوره، أكد اللواء المعايطة مضي جهاز الأمن العام بالتطوير والتحديث والبناء لمواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الأمنية والإنسانية والقيام بالواجبات على أكمل وجه بكفاءة واحترافية، وإنفاذ القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز، مشيرا إلى أن افتتاح النادي يأتي في إطار السعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبي الأمن العام.

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