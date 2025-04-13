الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام
جاء ذلك خلال لقاء جلالته بمدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وعدد من مديري الإدارات والقادة في المديرية، وذلك بمقر النادي الجديد لضباط الأمن العام بمنطقة غمدان، الذي افتتحه جلالة الملك، الأحد.
واستمع جلالة الملك، خلال اللقاء، إلى إيجازات عن عمل إدارات ووحدات الأمن العام وخططها للتطوير والتحديث.
وأكد جلالته أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام من خلال خطط متكاملة لجميع المديريات والدوائر.
بدوره، أكد اللواء المعايطة مضي جهاز الأمن العام بالتطوير والتحديث والبناء لمواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الأمنية والإنسانية والقيام بالواجبات على أكمل وجه بكفاءة واحترافية، وإنفاذ القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز، مشيرا إلى أن افتتاح النادي يأتي في إطار السعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبي الأمن العام.
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