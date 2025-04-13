التضخم في الأردن يسجل 2.02% خلال الربع الأول من 2025

MENAFN - Amman Net) >أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 2.02% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 112.43 مقابل 110.61 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 112.43 مقابل 112.36 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.34 مقابل 110.12 لنفس الفترة من عام 2024.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 20.51%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.56%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 5.34%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 5.27%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 4.58%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (5.49%)، و"الأدوات المنزلية" بنسبة (3.09%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (2.75%)، و "الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة (1.81%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 3.58%، و"الفواكة والمكسرات" بنسبة 3.44%، و"الملابس" بنسبة 1.95%، و"الأحذية" بنسبة 1.58%، و"الأسماك ومنتجات البحر" بنسبة 0.94%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 17.98%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.68%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 6.56%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 5.33%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 5.14%.