تعاون استراتيجي بين كهرباء القدس ومحافظة أريحا لمواجهة تحديات الصيف وذروة الاستهلاك

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا /PNN / في إطار تعزيز التعاون المشترك والاستعداد لفصل الصيف، استقبل المهندس مجدي الحرباوي، مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في أريحا والأغوار، عطوفة محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، في لقاء تناول واقع الكهرباء في المحافظة وجاهزية الشبكة لموسم الصيف، الذي تتعرض فيه المنطقة لأعلى درجات حرارة على مستوى الوطن.

وحضر اللقاء حجازي الرشق عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندسة مي العطار مديرة الدائرة الفنية، إلى جانب عدد من كوادر الشركة العاملة في المنطقة.

وتناول الاجتماع التحديات المتوقعة خلال أشهر الصيف، وعلى رأسها ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث أكد المهندس الحرباوي أن الطواقم الفنية على أتم الاستعداد، وأن الشبكات تم تجهيزها لضمان استمرارية التيار، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل مع الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الخدمة.

بدوره، عبّر الدكتور حمايل عن تقديره لجهود شركة كهرباء محافظة القدس، مثمناً العمل الفني والتقني الذي تبذله الطواقم في الميدان، ومؤكداً على ضرورة الحفاظ على موارد الشركة، وتعزيز التعاون بين المحافظة وإدارة الشركة لما فيه مصلحة المواطنين وضمان استمرار الخدمة في كافة الظروف.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التشاركية بين المؤسسات الرسمية وشركات الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة نوعية للمواطنين، خصوصاً في المناطق ذات الطابع المناخي القاسي مثل أريحا والأغوار.