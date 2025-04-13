تفاعل عالمي مع "صاروخ" رونالدو: هدف لا ترصده رادارات السرعة

MENAFN - Al-Bayan) يحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي على كتفيه، فهو يقف وراء كل فوز، وسبب في كل هدف، يسجل ويصنع ويمرر، وكل هذا وهو في عمر الـ 40 عاماً.

وقاد رونالدو فريقه النصر أمس السبت، إلى فوز 2 – 1 على الرياض ضمن الدوري السعودي، وسجل ثنائية قلب فيها تأخر فريقه بهدف إلى فوز باثنين.

وتصدر وسم "رونالدو" منصة إكس، تفاعلاً وإعجاباً بهدف الثاني في شباك الرياض، والذي جاء بتسديدة قوية على الطاير من "الدون" لم يشاهدها الحارس وحتى المتابعون وإلا وهي تسكن الشباك من سرعتها وقوتها.

وكتب الإعلامي السعودي بتال القوس في "إكس": "هدف كريس الثاني يستحق أن يكون الهدف الترويجي في الدوري السعودي.. هدف لا يرصده أي رادار سرعة"، فيما قال أحدهم: "هدف تعجز الكلمات عن وصفه ولا يرى بالعين المجردة"، فيما عبّر آخر عن إعجابه بالهدف: "الهدف سبق الكاميرا"، ودون نصراوي: "أسرع وأقوى تسديدة في تاريخ كرة القدم".

وقال الإعلامي السعودي خالد الشنيف في حسابه على "إكس": هدف رونالدو بسرعة 148 كلم يعد أسرع تسديدة هدف في تاريخ دوري المحترفين".

ولاقى هدف النجم البرتغالي تفعلاً عالمياً كذلك، حيث علقت شبكة "ESPN" العالمية على الهدف: "كان هدف كريستيانو رونالدو هذا لا يصدق"، وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كريستيانو رونالدو يسجل هدفاً مذهلاً من تسديدة طائرة قبل أن ينفذ احتفاله المعهود ليقود النصر إلى الفوز".

ويتصدر الدون قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 هدفاً في 26 مباراة، وبفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الشباب.