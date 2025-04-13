الصين: قرار ترامب استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم خطوة صغيرة

MENAFN - Al-Bayan) قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إن بكين تقيم تأثير قرار الإدارة الأمريكية منح استثناءات للأجهزة الإلكترونية التي يأتي معظمها من الصين من الرسوم الجمركية ووصفت القرار بأنه مجرد "خطوة صغيرة" لتصحيح ممارسات واشنطن "الخاطئة".

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من واردات الإلكترونيات التي يأتي معظمها من الصين، وهو ما أتاح فرصة كبيرة لشركات التكنولوجيا مثل أبل التي تعتمد على المنتجات المستوردة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن قرار الإدارة الأمريكية "خطوة صغيرة من الولايات المتحدة لتصحيح ممارستها الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية مضادة من جانب واحد".

وذكرت الوزارة في بيان "الشخص الذي ربط الجرس على رقبة النمر هو من يستطيع فكه فقط"، وحثت الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة كبيرة في تصحيح ما وصفته بأخطائها وإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

وفي إشعار موجه إلى شركات الشحن، نشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قائمة بالأكواد الجمركية التي ستعفى من الرسوم. وتدخل تلك الاستثناءات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الخامس من أبريل نيسان.

وأدرجت الهيئة في القائمة نحو 20 منتجا، منها الكود 8471 الذي يشمل جميع أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول ومحركات الأقراص وأجهزة معالجة البيانات الآلية. كما شملت أيضا أجهزة أشباه الموصلات والمعدات ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة.

ولم يتضمن الإشعار تفسيرا لخطوة إدارة ترامب، لكن الاستثناء الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة يقدم تخفيفا يحظى بترحيب من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ومنها أبل وديل وكثير من المستوردين الآخرين.

وتستثني خطوة ترامب أيضا الإلكترونيات المذكورة من الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 بالمئة على البضائع من معظم البلدان باستثناء الصين، مما يخفف تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان وهواتف آيفون من إنتاج شركة أبل في الهند.