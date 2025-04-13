الكرملين: لا حلول سريعة في إعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية

MENAFN - Al-Bayan) أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تفاؤله الحذر بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية، بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، للتلفزيون الروسي الحكومي اليوم الأحد، "كل شيء يسير على ما يرام"، واصفا المحادثات بأنها بناءة.

وأضاف بيسكوف أنه يجري النظر في عقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه حذر من أنه سيتطلب تحضيرا شاملا.

وقال بيسكوف إنه "بعد سنوات من العلاقات المتدهورة، لا يمكن توقع نتائج سريعة. يجب بناء كل شيء من الصفر. هناك مشاكل بالغة الصعوبة".

وأكد بيسكوف على ضرورة التحلي بالصبر، وعلى ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات قبل انعقاد أي قمة. ولم يحدد موعد أو مكان انعقاد القمة.

واجتمع ويتكوف مع بوتين لأكثر من أربع ساعات في سانت بطرسبرج أول أمس الجمعة.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "يجب على روسيا أن تتحرك. يموت آلاف الأشخاص أسبوعيا في حرب مروعة لا معنى لها".