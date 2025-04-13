أمير قطر يتقدم مستقبلي الرئيس المصري

MENAFN - Al-Bayan) وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولة خليجية ، حسب بيان للرئاسة المصرية اليوم الأحد .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ، تقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة صرح ، في بيان صحفي نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأنه من المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما سيعقد الرئيس المصري لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.