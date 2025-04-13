الرئيس العراقي يستقبل فريق منطاد العرب

MENAFN - Al-Bayan) استقبل فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، اليوم في قصر بغداد، فريق منطاد العرب برئاسة الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري.

وثمن الرئيس العراقي، خلال اللقاء، أهداف مبادرة منطاد العرب ودورها في ترسيخ الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب، مؤكدا دعم العراق لكل ما يسهم في تعزيز العمل المشترك، لا سيما المبادرات التي تحمل رسائل السلام والتواصل الإنساني وتعكس روح التضامن والثقافة المشتركة.

وعبّر الكابتن عبدالعزيز المنصوري عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس العراقي على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن العراق يمثل محطة أساسية في مسيرة المبادرة، لما له من مكانة تاريخية وثقافية عريقة في الوعي العربي، ودور رائد في دعم قيم الوحدة والتلاقي بين الشعوب.

وأشار المنصوري إلى أن الفريق سيطلق منطاد العرب في بغداد بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربي ليجسد التضامن الأخوي بين العراق وأشقائه.