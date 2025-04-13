توقعات بتدفق مستثمرين من الهند والصين وأوروبا على عقارات دبي

MENAFN - Al-Bayan) توقعت شركة ((دبليو كابيتال)) أن تحفز اضطرابات الاقتصاد العالمي، المدفوعة بالسياسات الجمركية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدفق المستثمرين الأجانب من معظم جنسيات العالم ولا سيما من الهند والصين وأوروبا إلى عقارات دبي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى أنه مع استمرار تداعيات الحرب التجارية وعدم وضوح المشهد الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يواصل المستثمرون توجههم نحو الأصول الآمنة، وستظل دبي من أبرز الوجهات العقارية الجاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل هذه الظروف.

وأكدت ((دبليو كابيتال))، أن القطاع العقاري في دبي يواصل تأكيد مكانته خياراً استثمارياً آمناً ومستقراً للأفراد والمستثمرين على حد سواء، وذلك أثناء فترات التوترات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن العقار من الأصول التي تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، مما يجعله ملاذاً مثالياً في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة ((دبليو كابيتال)) للوساطة العقارية: إن سوق دبي العقارية أثبتت تفوقها في العقد الأخير، وبرزت مكانتها منذ جائحة كورونا على وجه التحديد، حيث سجلت تدفقاً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الهند والصين وأوروبا، حيث يسعى المستثمرون من هذه الدول إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والاقتصادية في بلدانهم.

وأكد وليد الزرعوني، أنه مع تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية، التي أشعل شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، مما يدفع المستثمرين حول العالم نحو إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية. وقد انعكس هذا التوتر التجاري سلباً على أسواق الأسهم وسلاسل التوريد العالمية، وأدى إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً وأماناً لحماية رؤوس أموالهم.

وتابع الزرعوني: ((يشير المقدار الهائل من العقارات التي تم شراؤها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى أن دبي تمثل الملاذ الآمن للمستثمرين، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 141 مليار درهم، وهي ثالث أكبر قيمة ربعية على الإطلاق في تاريخ السوق وبنسبة نمو 30%، مقارنة بـ 108.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو إنجاز يرهن على القوة الراسخة لثقة المستثمرين في قطاع العقارات في دبي)).

وأضاف: إن دبي باتت تشكل ملاذاً استثمارياً جذاباً، ليس فقط بفضل استقرارها السياسي والأمني وتنوع اقتصادها، بل أيضاً لما توفره من فرص في قطاع العقارات، وخصوصاً العقارات الفندقية والسكنية الفاخرة، مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على العقارات في دبي خلال فترات الحروب والأزمات العالمية، فإنه من المتوقع زيادة أسعارها.

وذكر وليد الزرعوني، أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي والوحدات السكنية والتجارية يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في دبي التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، كما أن الاستثمار في العقار لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل الأفراد ذوي الدخل المتوسط والصغير، بفضل تنوع الفرص العقارية وتعدد خيارات التمويل.

وأكد وليد الزرعوني أن مستقبل السوق العقارية واعد، خصوصاً مع التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع، مثل توفير البنية التحتية وتعزيز برامج الإسكان، وهذه العوامل مجتمعة تسهم في استقرار السوق وتعزز جاذبيته كأحد أفضل الخيارات الاستثمارية المستدامة في الوقت الراهن.

وتابع الزرعوني: ((أيضاً مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في دبي، تبرز العقارات الفندقية كأحد الخيارات الاستثمارية الواعدة، فالنمو الاقتصادي المستمر في الإمارة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار سنوياً، يعزز من جاذبية هذا النوع من الاستثمار، مما يجعل الوقت الحالي مناسباً للمهتمين بالدخول إلى هذا السوق الحيوي)).

وذكر أن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آن واحد.