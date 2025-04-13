"سوليتير" تحصل على رخصة مشغل جوي في الإمارات وتضيف طائرة رابعة إلى أسطولها

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي المتخصصة بخدمات الميل المتوسط والتي تتخذ من دبي وورلد سنترال مقراً لها، عن حصولها رسمياً على رخصة وشهادة مشغل جوي (AOC) صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة قد حصلت على هذه الشهادة بتاريخ 27 مارس 2025، والذي صادف ليلة القدر وفق التقويم الهجري الإسلامي لهذا العام. وقد عبرت قيادة الشركة عن سعادتها بهذا الإنجاز، معتبرة أن التوقيت يضفي على الحدث طابعاً خاصاً يبعث على التفاؤل ويعكس معاني الخير والبركة.

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: ((من الرائع جداً أن نحصل على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، الجهة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا التوقيت الذي ينطوي على معانٍ جليلة نستبشر خيراً بها. ونحن نرى في هذا الأمر أكثر من مجرد مصادفة جميلة، حيث إننا نستلهم من هذه الليلة المباركة قيماً عظيمة)).

والجدير بالذكر أن الحصول على هذه الشهادة يخضع للمادة الرابعة من الباب الخامس في قوانين الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتطلب استيفاء معايير صارمة في مجالات التشغيل والسلامة والقدرة المالية. وإن حصول سوليتير عليها يؤكد استيفائها لكل المعايير المطلوبة والتزامها القوي بأعلى مستويات السلامة الجوية والامتثال للأنظمة، مما يعزز مكانتها شريكاً موثوقاً في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في المنطقة.

وأضاف عثمان: ((يعد حصولنا على هذه الشهادة دليلاً على كفاءتنا التشغيلية وقدرتنا على دفع عجلة الابتكار في مجال الشحن الجوي. كما أننا نواصل تركيزنا على توفير حلول شحن مرنة وسريعة وموثوقة ومستدامة، تعزز ربط الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع في دول الجنوب العالمي بمدينة دبي، التي تعد من أكثر مراكز التجارة العالمية تطوراً وتكاملاً من حيث البنية التحتية والاتصال)).

وكانت سوليتير قد أعلنت أيضاً عن انضمام طائرة رابعة إلى أسطولها المتنامي. وتشغل شركة الشحن الجوي حالياً ثلاث طائرات شحن من طراز بوينغ 737-800، واحدة منها بموجب عقد تأجير تشغيلي، وطائرة شحن واحدة من طراز 737-400. ويدعم هذا التوسع في الأسطول نمو شركة سوليتير المستمر انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي، والتي تبلغ مساحتها 220 ألف قدم مربع.

كما تعتزم سوليتير ضم أربع طائرات أخرى إلى أسطولها بحلول نهاية عام 2025، مع خطط للتوسع ليبلغ العدد الإجمالي للأسطول 20 طائرة بحلول عام 2027. كما تعمل سوليتير على وضع الأسس اللازمة لإدماج الطائرات الكهربائية ضمن شبكتها التشغيلية بحلول عام 2030، وذلك انسجاماً مع رؤيتها طويلة المدى للاستدامة.

وقد تم تطوير أسطول سوليتير المتعدد الاستخدامات بهدف تحقيق مستويات أعلى من الموثوقية والكفاءة والنقل الآمن للبضائع المتخصصة، بما يشمل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية والمواد الخطرة، بما يضمن التسليم الآمن للشحنات وفي الوقت المحدد إلى وجهاتها المقصودة.

وأضاف عثمان: ((تلعب سوليتير دوراً محورياً في دعم رؤية دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها في قطاع الشحن الجوي، وترسيخ موقعها وجهة عالمية رائدة في هذا المجال. ومع التطلع إلى توسيع شبكة الشحن لربط دبي بـ 50 سوقاً رئيسياً في أفريقيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، فإننا نمتلك اليوم أعلى مستويات الجهوزية لتعزيز كفاءة حركة التجارة والمساهمة في النمو الاقتصادي في أسواق الجنوب العالمي.))