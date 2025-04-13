"تير تير" الكورية تطلق أول فعالياتها في دبي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت علامة ((تير تير TIRTIR)) الكورية الرائدة في عالم الجمال عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط من خلال إطلاق أول فعالية تجميلية كورية من نوعها في المنطقة، وذلك في دبي فستيفال سيتي مول. وشهدت الفعالية التي استمرت من 30 مارس حتى 13 أبريل حضوراً كبيراً، وتعد محطة بارزة تعرف الزوار بعالم ((تير تير)) المبتكر من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

وتعرف ((تير تير)) عالمياً بأنها أول علامة كورية تطلق مجموعة شاملة من كريمات الأساس بنظام ((كوشن)) تشمل 40 درجة لونية مختلفة، ما يعكس التزامها بالتنوع والشمول. تأسست العلامة على فلسفة ((الجمال يبدأ من بشرة صحية ومشرقة))، وقد حصدت شعبية واسعة عالمياً بفضل تركيبتها اللطيفة والفعالة، ومجموعة منتجاتها التي تركز على إبراز الجمال الطبيعي دون تعقيد.

يمثل هذا الحدث أول تواجد علني واسع النطاق لـ ((تير تير)) في المنطقة، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف ما يجعلها واحدة من أبرز علامات الجمال الكورية في العالم.

الفعالية بتنظيم K-SECRET، الرائد الأول في بيع مستحضرات التجميل الكورية الأصلية في الشرق الأوسط، والمعروف بجودته العالية وموثوقيته بين آلاف العملاء. تقدم الفعالية تجربة متكاملة للزوار من خلال استشارات تجميلية مجانية، وتجربة اختيار درجة كريم الأساس المثالية عبر خبراء مختصين، بالإضافة إلى عروض حية وتفاعلية تسلط الضوء على فلسفة ((تير تير)) في البساطة، والفعالية، والشفافية.

وعلق بيونغ يون آن، المدير العام لشركة K-SECRET قائلاً: ((نحن فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز، فإطلاق أول فعالية كورية للجمال في الإمارات لا يمثل محطة مهمة لشركتنا فقط، بل للصناعة بأكملها. في K-SECRET، نحن لا نعرض منتجات فحسب، بل نروي قصصاً، ونبني جسوراً بين الثقافات من خلال الجمال، ونصنع تجارب تترك بصمة لا تنسى. ((تير تير)) تجسد القيم التي نؤمن بها: الأصالة، والابتكار، والعناية القائمة على صحة البشرة)).

وقد لاقت الفعالية إقبالاً واسعاً منذ انطلاقها، حيث استقطبت آلاف الزوار المتحمسين، وساهمت في خلق زخم واسع على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. ويعد جناح ((تير تير)) في دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات الزوار هذه الأيام، بفضل تصميمه الأنيق وتجربته التفاعلية.