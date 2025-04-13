"تير تير" الكورية تطلق أول فعالياتها في دبي

"تير تير" الكورية تطلق أول فعالياتها في دبي
وتعرف ((تير تير)) عالمياً بأنها أول علامة كورية تطلق مجموعة شاملة من كريمات الأساس بنظام ((كوشن)) تشمل 40 درجة لونية مختلفة، ما يعكس التزامها بالتنوع والشمول. تأسست العلامة على فلسفة ((الجمال يبدأ من بشرة صحية ومشرقة))، وقد حصدت شعبية واسعة عالمياً بفضل تركيبتها اللطيفة والفعالة، ومجموعة منتجاتها التي تركز على إبراز الجمال الطبيعي دون تعقيد.
يمثل هذا الحدث أول تواجد علني واسع النطاق لـ ((تير تير)) في المنطقة، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف ما يجعلها واحدة من أبرز علامات الجمال الكورية في العالم.
الفعالية بتنظيم K-SECRET، الرائد الأول في بيع مستحضرات التجميل الكورية الأصلية في الشرق الأوسط، والمعروف بجودته العالية وموثوقيته بين آلاف العملاء. تقدم الفعالية تجربة متكاملة للزوار من خلال استشارات تجميلية مجانية، وتجربة اختيار درجة كريم الأساس المثالية عبر خبراء مختصين، بالإضافة إلى عروض حية وتفاعلية تسلط الضوء على فلسفة ((تير تير)) في البساطة، والفعالية، والشفافية.
وعلق بيونغ يون آن، المدير العام لشركة K-SECRET قائلاً: ((نحن فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز، فإطلاق أول فعالية كورية للجمال في الإمارات لا يمثل محطة مهمة لشركتنا فقط، بل للصناعة بأكملها. في K-SECRET، نحن لا نعرض منتجات فحسب، بل نروي قصصاً، ونبني جسوراً بين الثقافات من خلال الجمال، ونصنع تجارب تترك بصمة لا تنسى. ((تير تير)) تجسد القيم التي نؤمن بها: الأصالة، والابتكار، والعناية القائمة على صحة البشرة)).
وقد لاقت الفعالية إقبالاً واسعاً منذ انطلاقها، حيث استقطبت آلاف الزوار المتحمسين، وساهمت في خلق زخم واسع على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. ويعد جناح ((تير تير)) في دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات الزوار هذه الأيام، بفضل تصميمه الأنيق وتجربته التفاعلية.
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