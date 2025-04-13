أمريكا: المنتجات الإلكترونية المستثناة ستخضع لرسوم جمركية منفصلة

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أمريكا: المنتجات الإلكترونية المستثناة ستخضع لرسوم جمركية منفصلة
(MENAFN- Al-Bayan) قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد في مقابلة مع إيه.بي.سي إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى ستخضع إلى جانب أشباه الموصلات لرسوم جمركية منفصلة قد تفرض في غضون شهر تقريبا.
واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة هذه المنتجات، التي يكثر استيرادها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما أتاح متنفسا لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على المنتجات المستوردة مثل أبل.
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