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أمريكا: المنتجات الإلكترونية المستثناة ستخضع لرسوم جمركية منفصلة

أمريكا: المنتجات الإلكترونية المستثناة ستخضع لرسوم جمركية منفصلة

2025-04-13 10:01:53
(MENAFN- Al-Bayan) قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد في مقابلة مع إيه.بي.سي إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى ستخضع ​​إلى جانب أشباه الموصلات لرسوم جمركية منفصلة قد تفرض في غضون شهر تقريبا.

واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة هذه المنتجات، التي يكثر استيرادها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما أتاح متنفسا لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على المنتجات المستوردة مثل أبل.

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