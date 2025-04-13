أمريكا: المنتجات الإلكترونية المستثناة ستخضع لرسوم جمركية منفصلة

واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة هذه المنتجات، التي يكثر استيرادها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما أتاح متنفسا لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على المنتجات المستوردة مثل أبل.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.