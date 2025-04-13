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أميركا تكشف عن استثمار بالطاقة النووية المدنية مع السعودية

أميركا تكشف عن استثمار بالطاقة النووية المدنية مع السعودية

2025-04-13 09:18:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأحد، أن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقا بشأن استثمارات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

وتوقع الوزير تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بالمملكة.

وأشار رايت أنه سيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي في وقت لاحق من العام.

وقال "سيكون هناك بالتأكيد "اتفاقية 123" النووية مع السعودية".

وأكد أن متوسط ​​أسعار النفط سينخفض في ظل إدارة ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة.

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