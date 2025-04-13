أميركا تكشف عن استثمار بالطاقة النووية المدنية مع السعودية

أميركا تكشف عن استثمار بالطاقة النووية المدنية مع السعودية
خبرني - كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأحد، أن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقا بشأن استثمارات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.
وتوقع الوزير تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بالمملكة.
وأشار رايت أنه سيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي في وقت لاحق من العام.
وقال "سيكون هناك بالتأكيد "اتفاقية 123" النووية مع السعودية".
وأكد أن متوسط أسعار النفط سينخفض في ظل إدارة ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة.
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