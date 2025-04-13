ماذا تعرف عن سترة أنشيلوتي الصوفية؟



خبرني - تلقى ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام مضيفه آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

على إستاد الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، ظهر ريال مدريد في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها 15 مرة، بوجه شاحب للغاية.

3 مرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد - موقع 24زادت التكهنات حول مصير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، سيما بعد الخسارة القاسية أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وبات "الملكي" مهدداً بخروج المسابقة، إلا إذا حقق "ريمونتادا" ساحقة وفاز على "الغانرز" برباعية على أرض ملعبه سانتياغو بيرنابيو وأمام أنصاره.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت أبوظبي.

ومن المنتظر أن تشكل مباراة الريال وآرسنال علامة فارقة في مسار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيما بعد تدبدب مستوى الفريق هذا الموسم.

وكشف الصحافي خوسيه فيليكس دياز أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيظهر مرتدياً سترته الصوفية الشهيرة في مباراة الإياب أمام آرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يعتبرها بمثابة "تعويذة حظ" تمنحه الثقة والطمأنينة في المباريات الكبرى.

وقال: "أنشيلوتي يؤمن بأن هذه السترة جلبت له الحظ في أكثر من مناسبة سابقة، ويحرص على ارتدائها في اللحظات الحاسمة، كنوع من الطقوس التي باتت مرتبطة باسمه".

وكانت التكهنات قد زادت حول مصير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، سيما بعد الخسارة القاسية أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا.