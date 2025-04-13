ماذا تعرف عن سترة أنشيلوتي الصوفية؟

ماذا تعرف عن سترة أنشيلوتي الصوفية؟
خبرني - تلقى ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام مضيفه آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
على إستاد الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، ظهر ريال مدريد في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها 15 مرة، بوجه شاحب للغاية.
3 مرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد - موقع 24زادت التكهنات حول مصير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، سيما بعد الخسارة القاسية أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا.
وبات "الملكي" مهدداً بخروج المسابقة، إلا إذا حقق "ريمونتادا" ساحقة وفاز على "الغانرز" برباعية على أرض ملعبه سانتياغو بيرنابيو وأمام أنصاره.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت أبوظبي.
ومن المنتظر أن تشكل مباراة الريال وآرسنال علامة فارقة في مسار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيما بعد تدبدب مستوى الفريق هذا الموسم.
وكشف الصحافي خوسيه فيليكس دياز أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيظهر مرتدياً سترته الصوفية الشهيرة في مباراة الإياب أمام آرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يعتبرها بمثابة "تعويذة حظ" تمنحه الثقة والطمأنينة في المباريات الكبرى.
وقال: "أنشيلوتي يؤمن بأن هذه السترة جلبت له الحظ في أكثر من مناسبة سابقة، ويحرص على ارتدائها في اللحظات الحاسمة، كنوع من الطقوس التي باتت مرتبطة باسمه".
وكانت التكهنات قد زادت حول مصير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، سيما بعد الخسارة القاسية أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا.
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