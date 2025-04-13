السيسي يزور الدوحة والكويت في جولة خليجية
خبرني - يسافر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مُستهل جولة خليجية ستحمله إلى قطر والكويت، وفق ما نقل موقع "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد.
ومن المُقرر أن يلتقي الرئيس المصري بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب بيان للرئاسة المصرية.
ويعقد الرئيس المصري، خلال الزيارة، لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري؛ لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
ويتوجه الرئيس المصري بعد ذلك إلى الكويت، حيث يلتقي بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.
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