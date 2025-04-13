السيسي يزور الدوحة والكويت في جولة خليجية

خبرني - يسافر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مُستهل جولة خليجية ستحمله إلى قطر والكويت، وفق ما نقل موقع "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد.

ومن المُقرر أن يلتقي الرئيس المصري بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب بيان للرئاسة المصرية.

ويعقد الرئيس المصري، خلال الزيارة، لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري؛ لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

ويتوجه الرئيس المصري بعد ذلك إلى الكويت، حيث يلتقي بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.