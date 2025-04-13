اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى مع بدء عيد الفصح اليهودي

اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى مع بدء عيد الفصح اليهودي
خبرني - شهد المسجد الأقصى اليوم الأحد اقتحامات واسعة نفذها مئات المستوطنين المتطرفين بالتزامن مع بدء عيد الفصح اليهودي.
ووفقا لمصادر محلية، توافدت أعداد كبيرة من المستوطنين على باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال ، التي فرضت إجراءات أمنية صارمة، ومنعت عشرات المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد.
في المقابل، أطلقت حركات مقاومة وفصائل فلسطينية دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي لهذه الاقتحامات، والدفاع عن المقدسات الإسلامية.
وجاءت الدعوات لمواجهة الاستهداف المتكرر للمسجد خلال الفترة الممتدة من الأحد حتى الخميس، والتي تشهد ذروة الاحتفالات اليهودية.
وأكد ناشطون ومقدسيون على أن هذه الاقتحامات تمثل استفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين، وتأتي في إطار محاولات إسرائيل لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
من جهتها، أدانت هيئات فلسطينية ودولية هذه الاقتحامات، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا مراقبون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات إسرائيل.
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