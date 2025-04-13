اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى مع بدء عيد الفصح اليهودي

خبرني - شهد المسجد الأقصى اليوم الأحد اقتحامات واسعة نفذها مئات المستوطنين المتطرفين بالتزامن مع بدء عيد الفصح اليهودي.

ووفقا لمصادر محلية، توافدت أعداد كبيرة من المستوطنين على باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال ، التي فرضت إجراءات أمنية صارمة، ومنعت عشرات المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد.

في المقابل، أطلقت حركات مقاومة وفصائل فلسطينية دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي لهذه الاقتحامات، والدفاع عن المقدسات الإسلامية.

وجاءت الدعوات لمواجهة الاستهداف المتكرر للمسجد خلال الفترة الممتدة من الأحد حتى الخميس، والتي تشهد ذروة الاحتفالات اليهودية.

وأكد ناشطون ومقدسيون على أن هذه الاقتحامات تمثل استفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين، وتأتي في إطار محاولات إسرائيل لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

من جهتها، أدانت هيئات فلسطينية ودولية هذه الاقتحامات، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا مراقبون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات إسرائيل.