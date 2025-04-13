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الخدمات الطبية تطلق خدمة توصيل الادوية في مستشفيين
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أعلنت الخدمات الطبية الملكية ، عن اطلاق خدمة توصيل الأدوية الشهرية اختيارياً في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري في إربد ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في الكرك.
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