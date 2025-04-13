الأردن.. اليكم مشروع قانون يرفع ضرائب الأبنية والأراضي

الأردن.. اليكم مشروع قانون يرفع ضرائب الأبنية والأراضي
خبرني - أدرج مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025 تفاصيل جديدة ترفع الضريبة على العقارات كافة .
ومن المتوقع أن يُثير هذا التعديل جدلًا واسعًا في الشارع الأردني وبين أعضاء مجلس النواب، باعتباره قانوناً جبائيا بامتياز يفرض في عهد حكومة جعفر حسان، والتي يُنظر إليها على أنها حكومة ذات توجه إصلاحي مالي.
وتاليا مسودة مشروع القانون
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