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الأردن.. اليكم مشروع قانون يرفع ضرائب الأبنية والأراضي

الأردن.. اليكم مشروع قانون يرفع ضرائب الأبنية والأراضي

2025-04-13 07:16:54
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أدرج مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025 تفاصيل جديدة ترفع الضريبة على العقارات كافة .
ومن المتوقع أن يُثير هذا التعديل جدلًا واسعًا في الشارع الأردني وبين أعضاء مجلس النواب، باعتباره قانوناً جبائيا بامتياز يفرض في عهد حكومة جعفر حسان، والتي يُنظر إليها على أنها حكومة ذات توجه إصلاحي مالي.
وتاليا مسودة مشروع القانون

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