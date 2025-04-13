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الحكومة تقر اعفاءً جزئيا لموظفين جمعوا بين راتبين

الحكومة تقر اعفاءً جزئيا لموظفين جمعوا بين راتبين

2025-04-13 07:16:53
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي، الموافقة على إعفاء كل موظف من الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50% من المبالغ المستحقة بذمته.

وبحسب المعلومات فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى“دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.


كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.


ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.


وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين.


وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.

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