  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بدء التقديم لبرنامج الإقامة في الطب وطب الأسنان بدورة تموز 2025

بدء التقديم لبرنامج الإقامة في الطب وطب الأسنان بدورة تموز 2025

2025-04-13 07:16:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية / مديرية التدريب الفني و التخطيط عن فتح باب التقدم لبرنامج الإقامة للطب البشري وطب الاسنان (المدنيين) في الخدمات الطبية الملكية -دورة تموز2025.


للتفاصيل انقر هنا

MENAFN13042025000151011027ID1109423928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث