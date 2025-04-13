بدء التقديم لبرنامج الإقامة في الطب وطب الأسنان بدورة تموز 2025

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بدء التقديم لبرنامج الإقامة في الطب وطب الأسنان بدورة تموز 2025
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية / مديرية التدريب الفني و التخطيط عن فتح باب التقدم لبرنامج الإقامة للطب البشري وطب الاسنان (المدنيين) في الخدمات الطبية الملكية -دورة تموز2025.
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