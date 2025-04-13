أبو الراغب : بند في مشروع ضريبة الأبنية الجديد يعتبر جريمة مكتملة العناصر

خبرني - وصف المحامي طارق ابو الراغب بنداً في مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد المعروض على مجلس النواب حاليا بالجريمة مكتملة العناصر بحق المواطن.

وخاطب ابو الراغب أعضاء مجلس النواب بالقول: ورد في مشروع القانون بندا برقم 12 فُرضت فيه ضريبة على كل الأراضي مهما كان نوعها، سواء كانت فارغة او عليها عقار.

وقال: من هو الطباخ والعقل المدبر في الحكومة الذي أورد مثل هذا البند.

وقال ابو الراغب، إن هذا البند فيه ازدواجية ضريبية، مشيرا الى وجود ضرائب عدة شملت سابقا مثل هذه الأراضي.

وأضاف، طباخ الحكومة يريد من المواطن الذي ورث ارضا في الصحراء ان يدفع ضريبة سنوية عليها، ربما تكون اعلى من قيمتها.

وتابع، هذه رسالة الى النواب: المادة 12 لا يجوز ان تمر باي شكل من الاشكال لان المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الضرائب.

وقال: هذا القانون يمس جيب المواطن بطريقة فاضحة وغير مقبولة ولا اعلم من طبخه.