مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يوفر فرصاً واعدة للشركات

MENAFN - Al-Bayan) أعرب عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي المشترك الذي استضافته غرفة الشارقة، بحضور أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين من وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.

وأشار العويس، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، في إمارة الشارقة هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً في كل المجالات، فضلاً عما سيوفره المجلس من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المجلس من اتحاد غرف الإمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية. خصوصاً وأن دولة الإمارات اليوم، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصاً استثمارية عدة، وإن هذه المميزات مما لا شك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأكد العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لا سيما وأن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة.

كما عبر عن اعتزازه بتزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يترأس المجلس بشكل مشترك كل من عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة عن الجانب الإماراتي، وأنس كنون، رئيس شركة West Capital ونائب رئيس اللجنة الدولية للاتحاد العام لمقاولات المغرب عن الجانب المغربي.

ونوه جانبا مجلس الأعمال بعد استعراض آلية وخارطة عمل المجلس المستقبلية، على ضرورة مواصلة التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والمغربي، وتحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات بين كل المؤسسات والشركات في البلدين.