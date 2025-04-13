10 دنانير رسوم طباعة رخصة القيادة للوافدين

أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته. وجاء في القرار: مادة أولى يُضاف بند جديد رقم 59 للمادة (204 مكرر) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه يكون نصه كالتالي: 59 - رسم طباعة رخص سوق المقيم بقيمة (10 د.ك). مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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