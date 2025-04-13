خروج محطة التحويل الرئيسية السالمية W عن الخدمة أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مناطق في حولي

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خروج محطة التحويل الرئيسية السالمية W عن الخدمة أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مناطق في حولي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن خروج محطة التحويل الرئيسية السالمية W عن الخدمة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن خروج محطة التحويل الرئيسية السالمية W عن الخدمة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي
بشكل جزئي عن عدة مناطق في محافظة حولي.
|وقالت ان فرق الطوارئ التابعة للوزارة تتواجد لإعادة التيار الكهربائي خلال أقل من ساعة.
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