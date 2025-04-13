‏التمييز تؤجل الحكم على نواب ومرشحين سابقين بقضايا ‏أمن دولة و ‏جزائية إلى الأحد المقبل

التمييز تؤجل الحكم على نواب ومرشحين سابقين بقضايا أمن دولة و جزائية إلى الأحد المقبل
عبدالكريم أحمد
قررت محكمة التمييز تأجيل النطق بالحكم على عدد من النواب والمرشحين السابقين بقضايا اتهموا فيها بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة وقانون الجزاء، إلى العشرين من شهر أبريل الجاري.
وأجلت المحكمة إلى التاريخ المشار إليه الحكم في طعن النائب الأسبق حسين القلاف على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة على خلفية اتهامه بنشر منشور في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية.
وأجلت كذلك الحكم إلى التاريخ المشار إليه طعن النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالحبس سنتين مع الشغل، بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات سمو الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «اكس».
وأرجأت كذلك لذات التاريخ الحكم بطعن النائب السابق أنور الفكر لحكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابه بدعوى التدخل في صلاحيات سمو الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء.
كما أرجأت «التمييز» إلى التاريخ نفسه الحكم بطعن المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة، على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن بصلاحيات وسلطات سمو الأمير خلال حملته الانتخابية.
وأرجأت كذلك إلى نفس التاريخ، الحكم بطعن النائب السابق عبدالله فهاد على حكم محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ حبسه لمدة 6 أشهر لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار، عن تهم تتعلق بالإساءة إلى القضاء.
وأجلت المحكمة الحكم إلى ذات التاريخ المشار إليه، طعن النيابة العامة بحكم براءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة 2023.
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