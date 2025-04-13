‏التمييز تؤجل الحكم على نواب ومرشحين سابقين بقضايا ‏أمن دولة و ‏جزائية إلى الأحد المقبل

عبدالكريم أحمد

قررت محكمة التمييز تأجيل النطق بالحكم على عدد من النواب والمرشحين السابقين بقضايا اتهموا فيها بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة وقانون الجزاء، إلى العشرين من شهر أبريل الجاري.

وأجلت المحكمة إلى التاريخ المشار إليه الحكم في طعن النائب الأسبق حسين القلاف على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة على خلفية اتهامه بنشر منشور في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية.

وأجلت كذلك الحكم إلى التاريخ المشار إليه طعن النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالحبس سنتين مع الشغل، بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات سمو الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة ‏«اكس».

وأرجأت كذلك لذات التاريخ الحكم بطعن النائب السابق أنور الفكر لحكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابه بدعوى التدخل في صلاحيات سمو الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء.

كما أرجأت ‏«التمييز» إلى التاريخ نفسه الحكم بطعن المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة، على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن بصلاحيات وسلطات سمو الأمير خلال حملته الانتخابية.

وأرجأت كذلك إلى نفس التاريخ، الحكم بطعن النائب السابق عبدالله فهاد على حكم محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ حبسه لمدة 6 أشهر لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار، عن تهم تتعلق بالإساءة إلى القضاء.

وأجلت المحكمة الحكم إلى ذات التاريخ المشار إليه، طعن النيابة العامة بحكم براءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة 2023.